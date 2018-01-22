В Татарстане появилась «Лада Ларгус» с камерой видеофиксации на месте госномера

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Татарстане появилась «Лада Ларгус» с камерой на месте госномера, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

Новая система измерений организована на основе радарной технологии «Робот» и располагается она на базе автомобиля «Лады Ларгус».

Особенность системы в том, что она может измерять скорость не только в стационарном режиме, но и во время движения «Лады». Более того, система будет фиксировать выезд автомобиля на встречку там, где это запрещено.

В соцсетях на минувшей неделе распространилась информация о том, что в Татарстан завезли 300 таких автомобилей. В пресс-службе МВД по РТ ИА «Татар-информ» эти данные опровергли. Экспериментальная «Лада Ларгус» с камерой вместо госномера пока только одна.