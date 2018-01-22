Елабужские тхэквондисты вернулись с победой с первенства ПФО

(Елабуга, 22 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Четыре медали привезли елабужские спортсмены с первенства ПФО по тхэквондо среди юниоров и юниорок. С 20 по 21 января соревнования проходили в Ульяновске.

Елабугу среди 200 участников представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2. Местные спортсмены завоевали две золотые медали, а также «серебро» и «бронзу».

Так, первое место в весовой категории до 59 кг заняла Анастасия Разживина, вторая медаль принадлежит Вадиму Буханову, выигравшему в весовой категории до 48 кг. «Серебро» елабужской команде принесла Алина Чикулина (вес до 46 кг), бронзовую медаль завоевал Данил Леваев (вес до 63кг). Всего в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов 2001 – 2003 годов рождения.

В эти выходные отличились и елабужские дзюдоисты, которые привезли девять медалей разного достоинства с первенства РТ. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из городов и районов Татарстана. Елабугу представляли воспитанники детско-юношеской школы № 2.

Золотые медали принесли команде Денис Грузан (весовая категория до 60 кг) и Альберт Муллагалиев (до 38 кг). Также у елабужан три «серебра» и четыре «бронзы».