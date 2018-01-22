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Собчак собрала нужные для регистрации на выборах 100 тысяч подписей

22 января 2018, 12:12 , Фото: архив/Михаил Захаров

Собчак собрала нужные для регистрации на выборах 100 тысяч подписей По словам руководителя сети региональных штабов кандидата Тимура Валеева, работа по сбору подписей будет продолжена.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Журналистку и телеведущую Ксению Собчак, выдвинутую партией «Гражданская инициатива», поддержали 101 тысяча человек. Таким образом, она преодолела порог необходимых для регистрации на выборах Президента РФ подписей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам руководителя сети региональных штабов кандидата Тимура Валеева, работа по сбору подписей будет продолжена.

«Мы не прекращаем сбор подписей ни в одном регионе, потому что в любом случае будет дополнительная выбраковка на стадии в Москве, всего мы планируем собрать 130 – 140 тысяч подписей», – рассказал Валеев.

Собчак официально стала кандидатом в Президенты России 26 декабря.


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