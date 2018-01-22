Нефть подорожала после заседания министерского комитета ОПЕК+

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Цены на нефть повысились по итогам заседания министерского комитета ОПЕК+ в Омане и комментариев министров энергетики Саудовской Аравии и России, сообщает РИА «Новости».

По данным торгов, стоимость мартовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent к 8.24 по московскому времени росла на 0,29 процента (68,81 доллара за баррель), на нефть марки WTI — на 0,22 процента (63,45 доллара).

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, государства-участники соглашения венской сделки ОПЕК+ согласны сотрудничать и после 2018 года. Члены ОПЕК+ сохранят право проводить консультации по ситуации на рынке нефти и после истечения срока соглашения, отметил глава Министерства энергетики России Александр Новак.

О сокращении своей добычи нефти ОПЕК и ОПЕК+ договорились еще в конце 2016 года в Вене суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. Это соглашение было продлено в ноябре прошлого года до конца 2018-го.