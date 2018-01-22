В Азнакаевском районе РТ выплачено почти 2 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Задолженность по зарплате на общую сумму около 2 млн рублей погашена перед сельскими тружениками из Азнакаевского района Татарстана. В республике продолжается активная борьба с недобросовестными руководителями предприятий, нарушающими трудовое законодательство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Работа проводится в рамках деятельности республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Перед 147 тружениками сферы сельского хозяйства из Азнакаевского района долг погасило ООО “Марс”. Данный вопрос находится на особом контроле, борьба с предприятиями-должниками будет продолжена», – сказано в сообщении ведомства.

Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ ведется системная работа по снижению задолженности по заработной плате, оперативно принимаются меры по ее сокращению. Так, на прошлой неделе суммарная задолженность предприятий по зарплате уменьшилась более чем на 2,3 млн рублей. Долги по зарплате частично или полностью погасили ЗАО «Инвестиционно-холдинговая компания “Татгазинвест”» в Высокогорском, ООО «Проектно-строительная фирма “Гидромонтаж”» в Заинском и ООО «Дружба» в Кукморском районе.

Согласно данным на конец 2017 года, долги по зарплате имели 24 организации республики на общую сумму около 62 млн рублей. По сравнению с началом прошлого года объем долгов увеличился на 7,5 млн рублей. В течение минувшего года во взаимодействии с прокуратурой проведено 660 проверок, в результате выявлено 178 работодателей, не отчитывающихся перед службами статистики о наличии долгов.

