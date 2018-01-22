В Нижнекамске пенсионерка сломала бедро при падении в автобусе

(Набережные Челны, 22 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске пенсионерка получила серьезную травму из-за резкого торможения автобуса, сообщили в местной автоинспекции.
Вчера днем возле автовокзала 65-летний водитель автобуса №10 резко затормозил, в результате чего 76-летняя женщина, которая стояла посреди салона автобуса, упала на ступеньки.
Медики диагностировали у пенсионерки закрытый перелом шейки бедра и доставили ее в больницу.
В момент ДТП в салоне находился лишь один пассажир.