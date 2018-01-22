(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Стали известны имена номинантов на антипремию «Золотая малина». «Анти-Оскары», возможно, получат Том Круз, Джонни Депп, Марк Уолберг и другие актеры, сообщает РИА Новости.

Победители будут объявлены 3 марта – накануне вручения «Оскара».

На номинацию «Ядовитая актерская игра» претендуют Том Круз за фильм «Мумия», Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»), Джонни Депп за киноленту «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и другие.

В категории «Худшая картина года» представлены пять кинолент: «Эмоджи фильм», «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия», «Спасатели Малибу».

Среди актрис, претендующих на премию, Дакота Джонсон, Кэтрин Хайгл, Эмма Уотсон, Дженнифер Лоуренс, а также актер Тайлер Перри.



Премия «Золотая малина» представляет собой пластиковую ягоду, покрытую краской золотистого цвета. Каждая «малина» стоит менее 5 долларов, включая налог с продаж. Обладателем наибольшего числа «Золотых малин» является Сильвестр Сталлоне. Он номинировался на сомнительную награду 31 раз и был «удостоен» десяти подобного рода призов.

«Золотая малина» учреждена в 1980 году.