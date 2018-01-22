Появились фото и видео ДТП с участием пяти авто в Высокогорском районе

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Появились фотографии и видео аварии, в которой столкнулись сразу пять автомобилей и погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на 23-м километре трассы Казань – Малмыж столкнулись «Лада Приора», «Ниссан Кашкай», «Хендэ Солярис» и две «Лады» 14-й модели. В результате аварии 49-летний водитель «Приоры», а также его 36-летний пассажир скончались на месте от полученных травм. 36-летний водитель «Хендэ» и два его пассажира в возрасте 39 и 8 лет доставлены в больницу.

На месте аварии работали сотрудники сотрудники ПСЧ №113, сотрудники Высокогорского ПСГ, медики и полицейские.

Газета «Высокогорские Вести» опубликовала видео с места ДТП.