(Набережные Челны, 22 января, «Тататр-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах за один день сбили двух пешеходов, сообщили в местной автоинспекции.

Первое ДТП произошло 21 января днем напротив дома №149 по Московскому проспекту. 30-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Круз», не пропустил 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. С ушибом бедра пенсионерка доставлена в больницу.

В тот же день, около полуночи, возле дома №20 по проспекту Яшьлек 19-летняя девушка за рулем автомобиля «Дэу Матиз» сбила пьяного 20-летнего парня. Медики диагностировали у пострадавшего повреждение коленного сустава, ему потребовалась госпитализация.