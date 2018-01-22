Для татарстанцев организуют горячую линию о регистрации недвижимости в Сети

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). 23 января для татарстанцев организуют горячую линию по вопросам регистрации недвижимости в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Обратиться с вопросами к специалистам жители республики смогут с 8.00 до 12.00. Телефоны можно найти на официальном сайте управления.

Казанцам поможет начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по РТ Ада Зайдуллина. Ей можно позвонить по телефону: (843) 255-25-71.