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Общество

Для татарстанцев организуют горячую линию о регистрации недвижимости в Сети

22 января 2018, 22:20

Обратиться с вопросами к специалистам жители республики смогут с 8.00 до 12.00 23 января.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). 23 января для татарстанцев организуют горячую линию по вопросам регистрации недвижимости в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Обратиться с вопросами к специалистам жители республики смогут с 8.00 до 12.00. Телефоны можно найти на официальном сайте управления.

Казанцам поможет начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по РТ Ада Зайдуллина. Ей можно позвонить по телефону: (843) 255-25-71.


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