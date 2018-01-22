В Нижнекамске мужчина размозжил голову соседу за разбитое окно

(Набережные Челны, 22 января, «Татар-информ») В Нижнекамске мужчина размозжил голову неприятелю за разбитое окно, сообщает пресс-служба УМВД по Нижнекамскому району.

Утром 20 января в первом подъезде дома №36в на проспекте Химиков жильцы обнаружили лежащего без сознания мужчину. На место выехала следственно-оперативная группа. Потерпевшим оказался 34-летний житель соседнего дома. Его доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, рваной раной головы и переломом костей черепа.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего жителя дома №36в. Парень рассказал, что между ним и потерпевшим сложились неприязненные отношения. Жилец соседнего дома разбил стекло в окне квартиры, где проживает 29-летний парень. Это и стало причиной жестокого избиения.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.