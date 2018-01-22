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Фонд «Закят» ДУМ РТ организовал Центр для детей-инвалидов и их родителей

22 января 2018, 20:10

В центре будут проходить занятия по сказко- и музыкотерапии и творческие мастер-классы, а для родителей – курсы шитья и танцев.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ организовал Центр для детей-инвалидов и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Здесь будут проходить занятия по сказко- и музыкотерапии и творческие мастер-классы, а для взрослых – курсы шитья и танцев. Также в Центре для детей-инвалидов и их родителей каждая семья может обратиться за помощью к квалифицированному психологу.

Свой проект фонд «Закят» реализует с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

 


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