Низкая инфляция повысила оптимизм российских потребителей

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Низкие показатели инфляции в России и общая стабильность экономики вселили оптимизм в отечественных потребителей. По итогам прошлого года индекс потребительских настроений вырос до самого высокого уровня. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка.

Позитивный экономический настрой вместе со снижающимися ставками привели к небывалому росту ипотечного рынка, указывает издание. В прошлом году россияне оформили более 1 млн ипотечных кредитов на сумму 2 трлн рублей. Это рекордный показатель за все время наблюдений, подчеркивают в Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Инфляция по итогам 2017 года также показала рекорд, опустившись до 2,5 процента, указывает Росстат.

Показатель инфляционных ожиданий населения в конце прошлого года остановился на отметке 10 процентов, отмечают в ЦБ. В дальнейшем ожидается его снижение, при этом процесс займет не один год.

В этом же году жители России ждут повышения цен всего на 8,7 процента — это ниже, чем в предыдущие периоды наблюдения, подытожили в Банке России.

