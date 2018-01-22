В Нижнекамске за три дня работы аэростата выявили 13 выездов на встречку

(Набережные Челны, 22 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске за три дня работы аэростата Росгвардии пресечено 13 нарушений ПДД на отрезке дороги Чистополь – Нижнекамск, сообщает пресс-служба УМВД по Нижнекамскому району.

Все нарушения связаны с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, сообщают в полиции. Именно по этой причине в прошлом году на территории Нижнекамского района произошло 30 аварий, в которых восемь человек погибли и 58 получили травмы различной степени тяжести.

Аэростат принадлежит авиационному отряду Росгвардии. Его используют в помощь Госавтоинспекции для выявления нарушителей на особенно аварийных участках трассы. Установленные в аэростате обзорная и детализирующая видеокамеры способны фиксировать все происходящее в радиусе нескольких километров.