(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Жители Заинска могут присоединиться к написанию книги о героях Первой мировой войны, работа над которой продолжается в Заинском краеведческом музее. Об этом сообщает «Заинск-информ».

Создание сборника началось по инициативе краеведа, общественного деятеля, мецената, потомка известного древнего рода князей Юсуповых Раисы Мартыновой, которая сохранила более 100 фотографий участников Первой мировой войны. Снимки сопровождаются краткими биографическими сведениями, которые были записаны со слов родственников.

Заинцы могут помочь завершить работу над изданием. Коллектив музея принимает фотографии и биографические сведения героев Первой мировой войны как в электронном виде, так и на бумажном носителе.