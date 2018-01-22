Метеорологи объяснили разницу между морозами в центре России и Якутии

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Морозы в центральных областях России переносятся сложнее, чем в Якутии. Это связано с высокой влажностью и сильным ветром, сообщает РИА «Новости».

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина пояснила понятие «эффективная температура». Для ее вычисления берется погода на улице, скорость ветра и влажность. По словам синоптика, чем выше влажность, тем сильнее ощущается холод. Ощущение холода усиливает и ветер.

В центральных регионах России преобладает атлантический воздух, а в Якутии воздух сухой, лишняя влага превращается в туман.

Например, при минус 5 и скорости ветра до 10 метров в секунду холод будет ощущаться как при минус 15 градусах, мороз в минус 20 при ветре 10 метров в секунду житель столичного региона ощутит как в минус 34 градуса.