Пушков прокомментировал купание посла США в крещенской проруби

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Крещенское купание посла США в России Джона Хантсмана не спасет отношения между странами в нынешней ситуации. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«В ситуации, когда контакты Москвы и Вашингтона почти сошли на ноль по инициативе США, купание посла Хантсмана в проруби стало самым ярким событием в этих отношениях. Посол старается, как может, только купание не поможет», – написал в своем «Твиттере» Пушков.

Ранее сообщалось, что посол США в России Джон Хантсман окунулся в прорубь Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье в честь Крещения Господня. Он отметил, что понимание традиций двух стран способствует «развитию связей между людьми».