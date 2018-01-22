Американские СМИ назвали идеальное оружие России

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Американское издание National Interest со ссылкой на военных экспертов назвало российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» идеальным оружием для отражения массированных налетов при помощи беспилотников. Об этом пишет «Газета.Ru».

Эксперты пояснили изданию, что аналогов «Панцирям» нет даже у Вооруженных сил США. «Это связано с тем, что американские сухопутные войска рассчитывают на свои ВВС, в то время как российские военные считают, что наземные силы могут подвергаться активным воздушным атакам», – поясняется в статье.

Комплекс «Панцирь-С1» защищает не только авиабазу «Хмеймим», но и российскую базу военно-морского флота в Тартусе. «Панцирь» является последней линией обороны в составе ПВО и нацелен на противодействие низколетящим самолетам, вертолетам, дронам и ракетам.