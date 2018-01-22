Два-вице губернатора Приморья покинут свои посты

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Два вице-губернатора Приморского края Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов уйдут в отставку по собственному желанию с 1 февраля. Уход с поста связан с переходом на новое место работы, сообщает пресс-служба администрации региона.

Указ об освобождении Сыромятнова и Сухова от занимаемых должностей подписал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Геннадий Сыромятнов был назначен на пост вице-губернатора региона в декабре 2016 года. Алексей Сухов стал вице-губернатором в сентябре 2012 года. Он совмещал эту должность с работой на посту руководителя аппарата администрации Приморья.