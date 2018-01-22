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Политика

Два-вице губернатора Приморья покинут свои посты

22 января 2018, 06:23

Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов уйдут в отставку по собственному желанию с 1 февраля в связи с переходом на новую работу.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Два вице-губернатора Приморского края Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов уйдут в отставку по собственному желанию с 1 февраля. Уход с поста связан с переходом на новое место работы, сообщает пресс-служба администрации региона.

Указ об освобождении Сыромятнова и Сухова от занимаемых должностей подписал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Геннадий Сыромятнов был назначен на пост вице-губернатора региона в декабре 2016 года. Алексей Сухов стал вице-губернатором в сентябре 2012 года. Он совмещал эту должность с работой на посту руководителя аппарата администрации Приморья. 


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