Роспотребнадзор по РТ откроет горячую линию по гриппу и ОРВИ

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Жители Татарстана по горячей линии смогут задать вопросы, связанные с гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Звонки от жителей республики будут приниматься с 22 января по 5 февраля по телефонам 238-52-11 и 238-96-84 с 9 до 17 часов.

Специалисты расскажут интересующимся о правилах ношения масок и способах уберечь детей в эпидсезон, дадут рекомендации по соблюдению температурного режима и так далее.

Сейчас в Татарстане заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями не превышает эпидемического порога. Случаи гриппа в республике не зарегистрированы, отмечается в сообщении.

