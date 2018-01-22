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Роспотребнадзор по РТ откроет горячую линию по гриппу и ОРВИ

22 января 2018, 03:50

Звонки от жителей республики будут приниматься с 22 января по 5 февраля.
Чаще всего в апреле на горячую линию Роспотребнадзора РТ обращались по нарушениям прав потребителей
Более ста обращений по защите прав потребителей поступило в Роспотребнадзор по РТ за пять дней
Около ста обращений по защите прав потребителей поступило в Роспотребнадзор по РТ за неделю
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Жители Татарстана по горячей линии смогут задать вопросы, связанные с гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Звонки от жителей республики будут приниматься с 22 января по 5 февраля по телефонам 238-52-11 и 238-96-84 с 9 до 17 часов.

Специалисты расскажут интересующимся о правилах ношения масок и способах уберечь детей в эпидсезон, дадут рекомендации по соблюдению температурного режима и так далее.

Сейчас в Татарстане заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями не превышает эпидемического порога. Случаи гриппа в республике не зарегистрированы, отмечается в сообщении.
 


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