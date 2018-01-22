«Нефтяник» на выезде разгромил «Спутник» со счетом 8:1

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Альметьевский «Нефтяник» открыл гостевую серию, разгромив со счетом 8:1 нижнетагильский «Спутник». Об этом сообщает пресс-служба татарстанской команды.

На 12-й минуте игры гости открыли счет: отличился Александр Чиглинцев. Больше шайб в первом периоде заброшено не было.

Во второй двадцатиминутке у альметьевцев на 31-й минуте забросил Андрей Демидов. Хозяева всего через минуту ответили голом Игоря Угольникова. Ход событий убыстрился: отрыв «Нефтяника» увеличили Ленар Мансуров и Алексей Ложкин – на 33-й и 39-й минутах соответственно.

Полностью разгромным счет стал в третьем периоде. Первым на 43-й минуте забил Эдуард Янсонс. Затем его успех повторили Булат Байкеев на 52-й минуте и капитан гостей Максим Хапов на 59-й минуте. Точку в матче поставил Байкеев, на последней минуте встречи оформивший дубль.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин отметил, что его подопечные впервые в сезоне забросили восемь шайб.

А наставник «Спутника» Сергей Лопушанский с сожалением констатировал: «Сказать нечего, играли безобразно, без желания. С чем связано – будем разбираться <...>». При этом он пообещал оргвыводы после завершения сезона: «Слишком много лишних людей в команде. Хоккеистов мало у нас, но лишних очень много».

Во вторник, 23 января, «Нефтяник» сыграет с челябинским «Челметом».

«Нефтяник» (Альметьевск) – «Спутник» (Нижний Тагил) – 8:1 (1:0, 3:1, 4:0).