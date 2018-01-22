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В Сети появилось видео пингвина, запрыгнувшего в лодку к ученым

22 января 2018, 00:59

Сцену заснял один из участников экспедиции Австралийской антарктической службы.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Интернете появилась видеозапись из Антарктиды, где пингвин неожиданно выпрыгивает из воды и попадает в лодку к ученым. Ролик опубликован на YouTube.

На видео видно, как птица выныривает из океана и прыгает в лодку. Некоторое время она оценивает ситуацию, топчась на бортике, после чего устремляется назад.

Забавную сцену заснял один из участников экспедиции Австралийской антарктической службы. Она базируется на научно-исследовательской станции «Кейси» на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде, замечает РИА «Новости».


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