В Сети появилось видео пингвина, запрыгнувшего в лодку к ученым

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В Интернете появилась видеозапись из Антарктиды, где пингвин неожиданно выпрыгивает из воды и попадает в лодку к ученым. Ролик опубликован на YouTube.

На видео видно, как птица выныривает из океана и прыгает в лодку. Некоторое время она оценивает ситуацию, топчась на бортике, после чего устремляется назад.

Забавную сцену заснял один из участников экспедиции Австралийской антарктической службы. Она базируется на научно-исследовательской станции «Кейси» на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде, замечает РИА «Новости».