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Татарстанцы заняли первое и второе места на 1-м этапе ЧР по трековым гонкам

22 января 2018, 00:45

Первый этап чемпионата России по трековым гонкам в выходные прошел в Ижевске.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Пилот команды из Татарстана TAIF Motorsport Дмитрий Брагин занял первое место на первом этапе чемпионата России по трековым гонкам в классе «N-1600», проходившим в выходные в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба команды AG TEAM.

Вторым стал казанец Айдар Нуриев из команды Fereks Racing. Третье место занял пилот команды «Открытие» Максим Чернев из Екатеринбурга.

Пилоты еще одной татарстанской команды AG TEAM – Тимур Тимерзянов, Павел Кальманович и Анвар Тутаев – заняли соответственно 6-е, 8-е и 13-е места.

Казань была первым городом по числу участвовавших в состязаниях гонщиков, отмечается в сообщении. 


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