Москва и Киев опровергли информацию о тайных встречах Путина и Порошенко

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Российская и украинская стороны опровергли информацию о тайных встречах президентов двух стран Владимира Путина и Петра Порошенко.

Ранее СМИ соответствующим образом интерпретировали фразу пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, сказанную им в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». «Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем», – заявил он в ответ на вопрос о том, когда в последний раз встречались лидеры России и Украины.

Теперь же представитель Кремля отверг возможность подобного понимания его слов. «Никто ни о каких встречах и не говорил. В интервью я не сказал о том, что такие встречи были», – приводит его слова ТАСС.

Администрация Президента Украины также опровергла существование каких-либо секретных встреч Путина и Порошенко. «Никаких двусторонних встреч Президент Украины с Президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил», – цитирует ее заявление УНИАН.