В Верее возложили цветы к братской могиле, где захоронены уроженцы ТАССР

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Представители Общественной палаты Наро-Фоминского округа и Татарского национального центра Московской области возложили цветы к братской могиле в городе Верее, где захоронены уроженцы Татарской АССР. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Перед окончанием митинга в честь 76-летия освобождения города от нацистов погибших советских воинов и партизан почтили минутой молчания, прозвучал оружейный салют. К братским и одиночным захоронениям, расположенным в городском сквере, участники митинга возложили цветы.

Среди тех, кто похоронен в братских захоронениях, есть шесть уроженцев ТАССР, чьи имена внесены в «Книгу Памяти и Славы». Их имена высечены на граните.

Также в книгу внесен еще один татарстанец – житель Куйбышевского района Виктор Ярославцев 1916 года рождения. Он пропал без вести 18 января 1942 года рот освобождении города Вереи и, вероятно, похоронен в одном из братских захоронений как неизвестный солдат.

Всего в «Книге Памяти и Славы» опубликованы имена 1945 уроженцев ТАССР, погибших, умерших от ран и без вести пропавших в ходе Битвы под Москвой и похороненных на территории Московской области.