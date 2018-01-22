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Альметьевский район стал призером конкурса «Эколидер»

22 января 2018, 02:41

Церемония награждения состоялась на заседании итоговой коллегии Минэкологии РТ.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Альметьевский район РТ получил диплом конкурса «Эколидер» в номинации «За достижения в области охраны окружающей среды на территории муниципального района». Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Церемония награждения состоялась на заседании итоговой коллегии Минэкологии РТ с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Победителей определила конкурсная комиссия, в которую входили сотрудники республиканских министерств и ведомств, ученые, представители общественных экологических объединений.

 


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