Альметьевский район стал призером конкурса «Эколидер»

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Альметьевский район РТ получил диплом конкурса «Эколидер» в номинации «За достижения в области охраны окружающей среды на территории муниципального района». Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Церемония награждения состоялась на заседании итоговой коллегии Минэкологии РТ с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова.
Победителей определила конкурсная комиссия, в которую входили сотрудники республиканских министерств и ведомств, ученые, представители общественных экологических объединений.