В приемной главного федерального инспектора по РТ в Нижнекамске пройдут бесплатные консультации

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В общественной приемной главного федерального инспектора по РТ в Нижнекамске будут организованы бесплатные консультации. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Прием граждан проведут: 22 января с 15 до 17 часов – адвокат, а 25 января с 10 до 12 часов – юрист и с 15 до 17 часов – начальник Управления МВД России по Нижнекамскому району, полковник полиции Владимир Ветлугин.

Встречи состоятся по адресу: Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 6, каб. 111. Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (8552) 36-05-62.

Кроме того, 23 января в общественной приемной Нижнекамского местного отделения «Единая Россия» (ул. Студенческая, д. 9) проведет прием населения депутат городского Совета Эльвира Долотказина. Встреча начнется в 17 часов. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8552) 41-71-95.