В казанской музыкальной школе представили экспонаты передвижного музея кино

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В детской музыкальной школе № 18 Казани презентовали передвижной музей кино и кинореквизита, показали мультфильм на песке «Птицы» и документальный фильм «Собачья жизнь». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Презентация и показ прошли в рамках культурно-образовательного проекта «Дыхание времени». Авторами проекта являются члены Союза кинематографистов Татарстана Олег Суров и Виктор Клячкин, актер и режиссер театра и кино Павел Соколовский.

Цель проекта – показать развитие кинематографа начиная с 1920-х годов и привлечь зрителя в кинозалы. Передвижную выставочную экспозицию увидели в 12 районах Татарстана.

В финале мероприятия от действующего в школе музея имени М. Музафарова музею кино и кинореквизита были переданы переносной магнитофон 1970-х – 1980-х годов и патефон.