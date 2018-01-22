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В платежные карты сумели встроить сканер отпечатка пальца

22 января 2018, 04:18

Покупатели смогут использовать способ подтверждения личности в любых терминалах.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Американская компания Visa встроила сканер отпечатка пальца в платежные карты, сообщает портал «Хайтек».

Именно этот способ подтверждения личности, который стал привычным для пользователей смартфонов, указали большинство респондентов опроса Visa. Первые карты со сканером появятся у клиентов Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus.

Сканер отпечатка активируется во время использования карты терминалом. Покупатель должен приложить палец, чтобы чип сверил отпечаток с архивным и разрешил обработку транзакции. В этом случае карта мигнет зеленым огоньком. 

Если покупатель не воспользовался сканером, то будут использованы традиционные методы подтверждения — ПИН-код или подпись на чеке. 

«Это быстро и незаметно. Меня система опознает за долю секунды», — сказал представитель Visa Марк Нельсен.


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