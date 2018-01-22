Победителей фестиваля креативных санок «SunnyФЕСТ» выберут в четырех номинациях

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Фестиваль креативных самодельных санок «SunnyФЕСТ» пройдет в Мамадыше 27 января. Команды участников будут оцениваться по четырем номинациям, сообщают организаторы мероприятия.

Участниками фестиваля может стать молодежь из любого города, села и района в возрасте старше 18 лет. В прошлом году мероприятие собрало более 2 тыс. участников и гостей, этом году участников ожидается вдвое больше.



«Это веселый зимний фестиваль, который сочетает в себе традиционное русское катание на санях со снежной горы с креативом и творчеством. Чтобы создать сани для фестиваля, участникам нужно будет пофантазировать. Чем необычнее сани и фееричнее спуск, тем больше шансов на победу. Важное условие – сани должны быть безопасными», – отметили организаторы проекта.

Главные критерии отбора на состязаниях – интересная конструкторская идея саней, креативная экипировка участников и необычный перфоманс перед спуском. Команды будут оцениваться по таким номинациям, как «Где это видано?!» (самые креативные сани), «Креатив!» (креативность выступления и костюмов), «Как по маслу!» (самый быстрый спуск с горы) и «Докатились» (самый дальний спуск). Также предусмотрен приз зрительских симпатий.

Побороться за первое место в звании «Самое креативное предприятие» также приедут команды молодых работников крупных предприятий пищевой промышленности Татарстана.