Историческую часть и четвертый микрорайон Елабуги соединит веломаршрут

(Елабуга, 22 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Отдел архитектуры исполкома Елабужского района распространил план организации велосипедного туристического маршрута по Елабуге. Согласно ему, маршрут будет делиться на две категории: туристический – проходящий по исторической части города и рассчитанный на туристов, а также общего пользования, проложенный через верхнюю часть Елабуги и охватывающий наиболее активно населенные районы.

«Веломаршрут общего пользования начинается от мечети "Джамигъ", идет вверх по проспекту Мира, соединяясь с выходом на лыжероллерную трассу, далее, через проспект Нефтяников путь выходит на проспект Мира, улицу Хирурга Нечаева и тянется до конца 4-го микрорайона. Затем маршрут, описывая "восьмерку", идет назад, но уже через школу № 10 и жилой массив 4-го микрорайона по "Дороге Жизни" выходит на улицу Гиззата», – пояснили в отделе архитектуры.

Что касается, туристического веломаршрута, то он проходит вдоль парковой зоны, начиная от сквера Чернобыльцев, по улицам Разведчиков и Казанской, Набережной и Шишкина. Кроме того, на карте обозначены перспективные веломаршруты, соединяющие четвертый микрорайон с нижней частью города, а также путь через поле до Святого Ключа в Малом Бору.

