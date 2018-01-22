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Экономика и финансы, Общество

Отправка грузов в Казанском регионе ГЖД за год выросла на 13 процентов

22 января 2018, 00:20

Среднесуточная погрузка на территории Казанского региона ГЖД в 2017 году составила 15,7 тыс. т.
Перевозка грузов в Казанском регионе ГЖД в этом году выросла на 700 тыс. тонн
Погрузка на Казанском регионе ГЖД за восемь месяцев выросла почти на 22 процента
Погрузка в Казанском регионе ГЖД за 11 месяцев 2016 года составила более 4 млн тонн
Погрузка в Казанском регионе ГЖД выросла с начала года на 1,1 процента
Погрузка на ГЖД в сентябре выросла на три процента

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Погрузка в Казанском регионе Горьковской железной дороги за прошлый год составила 5,7 млн т грузов, что на 13 процентов больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба региона ГЖД.

Среднесуточная погрузка на территории Казанского региона ГЖД составила 15,7 тыс. т.

Увеличение объемов отмечено по цементу – 2,5 млн т (рост на 37,8 процента к уровню 2016 года); лому черных металлов – 512 тыс. т (больше на 9,6 процента), строительным грузам – 138 тыс. т (рост на 30,3 процента), продовольственным товарам – 134 тыс. т (больше на 17 процентов) и другим грузам.

Всего в границах Горьковской железной дороги в прошедшем году погружено 31,7 млн т грузов. 


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