Отправка грузов в Казанском регионе ГЖД за год выросла на 13 процентов

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Погрузка в Казанском регионе Горьковской железной дороги за прошлый год составила 5,7 млн т грузов, что на 13 процентов больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба региона ГЖД.

Среднесуточная погрузка на территории Казанского региона ГЖД составила 15,7 тыс. т.

Увеличение объемов отмечено по цементу – 2,5 млн т (рост на 37,8 процента к уровню 2016 года); лому черных металлов – 512 тыс. т (больше на 9,6 процента), строительным грузам – 138 тыс. т (рост на 30,3 процента), продовольственным товарам – 134 тыс. т (больше на 17 процентов) и другим грузам.

Всего в границах Горьковской железной дороги в прошедшем году погружено 31,7 млн т грузов.