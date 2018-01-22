Американские ученые нашли метод дистанционного лечения рака

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Исследователи Калифорнийского университета (США) открыли метод дистанционного лечения рака, сообщает портал «Хайтек» со ссылкой на Science Daily.
Иммунные клетки пациента извлекают и перепрограммируют для борьбы с раком.
Ученые дистанционно управляли генетическими процессами в иммунных клетках, используя ультразвук.
Авторы исследования пришли к выводу, что можно преобразовать не только иммунные клетки человека, но и кишечные бактерии. Сочетания ГМО-бактерий с веществами, содержащимися в привычной пище, например в овощах, может стать эффективным инструментом предупреждения и терапии рака прямой кишки.