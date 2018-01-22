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Здоровье и среда

Американские ученые нашли метод дистанционного лечения рака

22 января 2018, 02:20

Иммунные клетки пациента извлекают и перепрограммируют для борьбы с раковыми опухолями
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Исследователи Калифорнийского университета (США) открыли метод дистанционного лечения рака, сообщает портал «Хайтек» со ссылкой на Science Daily.

Иммунные клетки пациента извлекают и перепрограммируют для борьбы с раком.

Ученые дистанционно управляли генетическими процессами в иммунных клетках, используя ультразвук.

Авторы исследования пришли к выводу, что можно преобразовать не только иммунные клетки человека, но и кишечные бактерии. Сочетания ГМО-бактерий с веществами, содержащимися в привычной пище, например в овощах, может стать эффективным инструментом предупреждения и терапии рака прямой кишки.


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