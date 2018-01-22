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Старт продаж трехколесного электромобиля Solo перенесли на конец года

22 января 2018, 01:24

Старт продаж трехколесного электромобиля Solo перенесли на конец года Разработка канадской компании Electra Meccanica будет стоить более 15 тысяч долларов.
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(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Канадская фирма Electra Meccanica перенесла дату начала продаж трехколесного электрокара Solo на конец 2018 года, сообщает портал «Хайтек».

Клиенты канадской компании, которые внесли предоплату, должны были стать обладателями электромобилей еще в 2017 году. Полная стоимость электротрицикла Solo составляет 15,5 тысячи долларов (около 880 тысяч рублей).

Трехколесный электрокар сможет развить скорость более 130 км/ч, но имеет малый запас хода — примерно 150 км. На зарядку аккумулятора уйдет три часа.

В Solo установлен электромотор мощностью 61 кВт, а вес автомобиля невелик за счет изготовления из легких композитных материалов — 625 кг.


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