Старт продаж трехколесного электромобиля Solo перенесли на конец года

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Канадская фирма Electra Meccanica перенесла дату начала продаж трехколесного электрокара Solo на конец 2018 года, сообщает портал «Хайтек».

Клиенты канадской компании, которые внесли предоплату, должны были стать обладателями электромобилей еще в 2017 году. Полная стоимость электротрицикла Solo составляет 15,5 тысячи долларов (около 880 тысяч рублей).

Трехколесный электрокар сможет развить скорость более 130 км/ч, но имеет малый запас хода — примерно 150 км. На зарядку аккумулятора уйдет три часа.

В Solo установлен электромотор мощностью 61 кВт, а вес автомобиля невелик за счет изготовления из легких композитных материалов — 625 кг.