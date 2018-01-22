В «Смене» состоится показ фильма «Блокада» Сергея Лозницы

(Казань, 22 января, «Татар-информ»). В казанском Центре современной культуры «Смена» пройдет показ снятого в 2005 году фильма «Блокада» режиссера Сергея Лозницы. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Показ организован в 74-ю годовщину снятия блокады Ленинграда совместно с кинокомпанией «Синедок». Он состоится 27 января.

Картина продолжительностью 52 минуты о блокаде Ленинграда смонтирована Лозницей из архивных материалов, снятых операторами Санкт-Петербургской студии документальных фильмов (тогда – Ленинградской кинофабрики научно-учебных и технических фильмов «Лентехфильм», Ленинградской объединенной киностудии научно-технических и хроникально-документальных фильмов). Многие из них блокаду не пережили.

В фильме нет диалогов и музыки, но заново воссоздан и записан звуковой ряд.