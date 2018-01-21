FIFA обвинили в получении взятки при определении организатора ЧМ-2022

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Международная федерация футбола (FIFA) якобы получила взятку за выбор Катара в качестве места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Об этом написал в своей книге, посвященной коррупции в FIFA, бывший спортивный чиновник Бонита Мерсиадес, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.

Взятку в размере 100 млн долларов будто бы заплатил катарский спортивный телеканал BeIN Sports, входящий в структуру телекомпании Al Jazeera, причем экс-руководитель международной федерации Йозеф Блаттер якобы лично обговаривал сумму сделки.

Блаттера, по словам Мерсиадеса, поддерживал бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини.

Первоначально поддерживавший Австралию в качестве места проведения мундиаля Франц Беккенбауэр будто бы также получил взятку от Катара и переменил свое мнение. А бывший тогда генеральным секретарем FIFA Жером Фальке якобы знал о подкупе и получил свои 5 процентов от суммы взятки.