Янис Галитис о встрече с УНИКСом: «Результат логичен»

(Казань, 21 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер ВЭФа Янис Галитис прокомментировал поражение от УНИКСа в Единой лиге ВТБ (69:81), отметив нестабильную игру своей команды.

«Действовали сегодня нестабильно. Иногда играли на своем привычном уровне, но часто не соответствовали уровню турнира – особенно это касается дисциплины в атаке и защите. Но через эти поражения мы будем прогрессировать и в итоге станем лучше. Сегодня мы выиграли подбор, но сделали слишком много ошибок. Результат логичен», – цитирует наставника ВЭФа пресс-служба Лиги ВТБ.