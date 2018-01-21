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Спорт

Янис Галитис о встрече с УНИКСом: «Результат логичен»

21 января 2018, 23:13

Наставник рижского ВЭФа прокомментировал поражение от казанского клуба.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер ВЭФа Янис Галитис прокомментировал поражение от УНИКСа в Единой лиге ВТБ (69:81), отметив нестабильную игру своей команды.

«Действовали сегодня нестабильно. Иногда играли на своем привычном уровне, но часто не соответствовали уровню турнира – особенно это касается дисциплины в атаке и защите. Но через эти поражения мы будем прогрессировать и в итоге станем лучше. Сегодня мы выиграли подбор, но сделали слишком много ошибок. Результат логичен», – цитирует наставника ВЭФа пресс-служба Лиги ВТБ. 


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