При столкновении пяти автомобилей на трассе в Татарстане погибли два человека

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Серьезная авария произошла в Татарстане на трассе Казань – Малмыж, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

На 23-м километре трассы на территории Высокогорского района столкнулись пять легковых автомобилей.

По предварительным данным, водитель «Лады Приоры», который ехал со стороны Казани, выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с «Ниссан Кашкай», после чего врезался в «Ладу» 14-й модели.

Сразу после этого в «Ладу Приору» врезались «Хендэ Солярис» и «Лада» 14-й модели, которые двигались по встречной полосе в сторону Казани.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили три человека, водитель и пассажир «Лады Приоры» погибли на месте.

На место ДТП выехал начальник Высокогорской Госавтоинспекции, ап также следственно-оперативная группа. Им предстоит выяснить все обстоятельства этой аварии.