Юкка Ялонен: «Хорошая равная игра»

(Казань, 21 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3), отметив ненужные удаления своих подопечных.

«Во-первых, "Нефтехимик" с победой. Хорошая равная игра, может быть, первый период был за нами», – заметил специалист.

«Доволен, как команда играла сегодня, пару ошибок сделали, и "Нефтехимик" их реализовал. Глупые штрафы получили в третьем периоде. Не реализовали свои моменты, получили в ответ. Но в целом нормальный хоккей», – резюмировал Ялонен.