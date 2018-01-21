Российский космонавт прокатился по МКС верхом на пылесосе

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Необычный эксперимент поставил находящийся сейчас на борту Международной космической станции (МКС) российский космонавт Антон Шкаплеров. Полковник ВКС РФ во время уборки оседлал пылесос и пролетел верхом на нем по станции.

Видео выложено на странице космонавта-испытателя в Instagram’е.

В подписи к короткому ролику член экипажа МКС заметил: «Меня очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Всегда приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет все-таки… пора провести летные испытания пылесоса».

Видео за сутки набрало тысячи просмотров и сотни комментариев. При этом критических замечаний очень мало, большинство пользователей оценили юмор космонавта и ждут новых роликов.