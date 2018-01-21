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Российский космонавт прокатился по МКС верхом на пылесосе

21 января 2018, 22:57

Видео с орбиты с участием полковника ВКС Антона Шкаплерова выложено на его странице в Instagram'е.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Необычный эксперимент поставил находящийся сейчас на борту Международной космической станции (МКС) российский космонавт Антон Шкаплеров. Полковник ВКС РФ во время уборки оседлал пылесос и пролетел верхом на нем по станции.

Видео выложено на странице космонавта-испытателя в Instagram’е.

В подписи к короткому ролику член экипажа МКС заметил: «Меня очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Всегда приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет все-таки… пора провести летные испытания пылесоса».

 

Меня очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Всегда приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет все-таки... пора провести летные испытания пылесоса ✌️😉🚀 • • Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station ✌️😉🚀

Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey)

Видео за сутки набрало тысячи просмотров и сотни комментариев. При этом критических замечаний очень мало, большинство пользователей оценили юмор космонавта и ждут новых роликов.


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