Андрей Назаров: «Макаров сыграл здорово»

(Казань, 21 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу над «Йокеритом» (3:2), отметив надежную игру своего голкипера Макарова.

«Хочется поздравить болельщиков, наверное, сегодня они заслужили такое шоу. Интересная игра, на мой взгляд, обе команды сегодня старались показать свой лучший хоккей. Вся игра была переломной. Не скажу, что один момент или другой. Виден класс "Йокерита", много игроков сборных, ребята играют очень солидно. Где-то вратарь наш сыграл уверенно. Ну, и нам, наверное, откровенно повезло в конце с отскоком, когда забили третий гол. Матч уровня плей-офф был, уже видна подготовка к плей-офф. Жалко, что будет месячная пауза. Будет наблюдать за Олимпиадой», – заметил он.

«Соглашусь с коллегой, наверное, первый период немножко начали робко, но в целом потом ребята поймали игру, что-то стало получаться, и в концовке счастье нам улыбнулось. Мы приняли это счастье и взяли три очка. Поздравляю болельщиков с выходом в плей-офф. Как я понимаю, "Сибирь" уже нас не догонит, но на этом мы не останавливаемся, у нас осталось три игры, задачи никто не снимал – иметь домашнюю поляну на плей-офф. То есть нам нужно остаться в четверке, поэтому будем биться в каждом матче и радовать болельщиков», – сказал Назаров.

Прокомментировал наставник «Нефтехимика» и раннюю замену вратаря: Ежов уступил место Макарову уже на седьмой минуте матча. «Это команда. Он до этого за две игры один гол пропустил, так что ничего страшного. Я увидел, что он немножко нервно вошел в игру, не стал дальше испытывать. Есть у нас вратарь Макаров, очень хороший вратарь, перспективный. Он сыграл здорово», – подчеркнул специалист.