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Порошенко прокомментировал гибель украинцев при атаке на отель в Кабуле

21 января 2018, 22:38

МИД Украины направил в Афганистан своего консула из Душанбе.
Жертвами атаки террористов на отель в Кабуле стали 14 иностранцев
Теракт в столице Афганистана унес жизни пяти человек
При взрыве у военной академии в Кабуле погибли минимум 15 человек
Число жертв теракта в Кабуле достигло 64 человек
В результате теракта в центре Кабула погибли не менее 20 человек

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко выразил свои соболезнования в связи с гибелью шестерых украинцев при атаке террористов на отель Intercontinental в Кабуле.

«Шокирован трагическим известием из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», – написал он на своей странице в Facebook’е.

Украинский лидер поручил Правительству оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Министерство иностранных дел этой страны срочно направило в Кабул украинского Генерального консула из столицы соседнего Таджикистана Душанбе. 


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