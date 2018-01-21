Порошенко прокомментировал гибель украинцев при атаке на отель в Кабуле

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко выразил свои соболезнования в связи с гибелью шестерых украинцев при атаке террористов на отель Intercontinental в Кабуле.

«Шокирован трагическим известием из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», – написал он на своей странице в Facebook’е.

Украинский лидер поручил Правительству оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Министерство иностранных дел этой страны срочно направило в Кабул украинского Генерального консула из столицы соседнего Таджикистана Душанбе.