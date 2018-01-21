Владимир Ткачев: «Были проблемы с реализацией»

(Казань, 21 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев прокомментировал поражение от «Витязя» (0:2), посчитав, что его команда недорабатывает в нападении.

«Именно сегодня, несмотря на счет, мы имели преимущество. Были проблемы с реализацией, это основной компонент, который надо поправить. Собственно, над этим и будем работать. Считаю, что нам не хватает настырности в завершении атак. Сантиметров каких-то не хватает. С ЦСКА послезавтра будет интересная игра, мы постараемся выложиться на все сто процентов и, самое главное, выиграть», – заявил хоккеист.