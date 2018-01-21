Совбез ООН 22 января обсудит ситуацию в Сирии

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Совет Безопасности ООН завтра, 22 января, проведет экстренное заседание по ситуации в Сирии. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter’е министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies tiendra demain des consultations sur la situation en #Syrie. La France soulignera notamment l’urgence d’assurer l’accès humanitaire. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) January 21, 2018

Ранее глава французского внешнеполитического ведомства рассказал о предложении своей страны собрать Совбез из-за обострения конфликта в Сирии.

При этом Ле Дриан упомянул наступление сирийских правительственных войск в провинции Идлиб, бои с повстанцами в Восточной Гуте под Дамаском и операцию турецких войск против курдских отрядов в районе Африн.

В ответ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, до того проведший переговоры со своим французским коллегой, заявил: «Если Франция или другая страна поднимет этот вопрос на Совбезе ООН, она окажется в положении страны, которая стоит рядом с террористами». Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал NTV.