Все новости Татарстан Россия

Политика

Совбез ООН 22 января обсудит ситуацию в Сирии

21 января 2018, 21:23

Заседание Совета Безопасности инициировала Франция.
Лавров: «Действия США в Сирии привели Турцию в бешенство»
Госдеп США призвал Турцию к «скрупулезности» при операции в Африне
Иран призвал Турцию немедленно завершить операцию в Африне
ВВС Турции отчитались о поражении 45 целей в сирийском Африне
В Сети появилось видео поражения турецкого танка курдской ракетой

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Совет Безопасности ООН завтра, 22 января, проведет экстренное заседание по ситуации в Сирии. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter’е министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее глава французского внешнеполитического ведомства рассказал о предложении своей страны собрать Совбез из-за обострения конфликта в Сирии.

При этом Ле Дриан упомянул наступление сирийских правительственных войск в провинции Идлиб, бои с повстанцами в Восточной Гуте под Дамаском и операцию турецких войск против курдских отрядов в районе Африн.

В ответ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, до того проведший переговоры со своим французским коллегой, заявил: «Если Франция или другая страна поднимет этот вопрос на Совбезе ООН, она окажется в положении страны, которая стоит рядом с террористами». Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал NTV


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter