«Нефтехимик» вырвали победу у «Йокерита»

(Казань, 21 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» продолжает вести борьбу за место в первой четверке «Востока», дающее преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. Сегодня нижнекамцы вырвали победу у «Йокерита», уступая 0:2 через шесть минут после начала встречи, победа в которой подняла их на третье место. Все шайбы у хозяев забросили легионеры.

Сначала гости менее чем за минуту реализовали большинство: Стив Мозес вовремя увидел на дальней штанге свободного Джона Нормана, 0:1. А затем уже в равных составах Никлас Енсен во второй раз огорчил голкипера «Нефтехимика» Илью Ежова, 0:2 на седьмой минуте. Главный тренер нижнекамцев Андрей Назаров тут же сменил вратаря: Ежов отправился на скамейку запасных, а его место занял Андрей Макаров. Решение наставника хозяев оказалось и своевременным, и оправданным: Макаров не пропустил ни одной шайбы за отведенное ему время.

Оплеуха на первых минутах отрезвляюще подействовала на нижнекамцев. Все оставшееся время хозяева не позволяли себе расслабиться ни на секунду, но первый период в итоге «Нефтехимик» проиграл. Однако не прошло и четырех минут второй трети матча, как шведский олимпионик Деннис Эверберг сократил разрыв в счете, забив свою третью за последние три встречи шайбу. Несмотря на титанические усилия нижнекамцев, больше забить в этом периоде у них не получилось.

Зато получилось в середине третьего периода реализовать большинство. Сделал это американец Дэн Секстон, 2:2. А победную шайбу в ворота «Йокерита» забросил чешский форвард хозяев Робин Ганзл всего через четыре минуты после шайбы американца, 3:2. Замена вратаря на шестого полевого игрока за 98 секунд до финального свистка не помогла финнам уйти от поражения.

После 53 матчей в активе «Нефтехимика» – 91 очко и третье место на «Востоке». В следующем туре 23 января нижнекамцы примут дома словацкий «Слован».

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) – «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) – 3:2 (0:2, 1:0, 2:0).

Шайбы забросили: Эверберг (24), Секстон (48), Ганзл (52) – Норман (2), Енсен (7).

Штрафы: 10 – 22.