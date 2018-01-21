Госдеп США призвал Турцию к «скрупулезности» при операции в Африне

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Государственный департамент Соединенных Штатов призвал Турцию к «скрупулезности» при проведении операции в сирийском районе Африн, направленной против курдских отрядов.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

Она напомнила, что ранее государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил российскому и турецкому коллегам, Сергею Лаврову и Мевлюту Чавушоглу, о большой обеспокоенности его страны ситуацией на северо-западе Сирии, в особенности из-за бедствий, обрушившихся на мирных жителей.

США по-прежнему признают право Турции на решение проблем своей безопасности, подчеркивается в обращении.

«Однако мы настоятельно призываем Турцию проявить сдержанность и обеспечить ограниченность по масштабам и продолжительности своих операций, а также продемонстрировать скрупулезность для избежания жертв среди гражданского населения», – добавила Науэрт.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США не покушаться на границы его страны и не провоцировать ее. Об этом сообщал телеканал NTV.