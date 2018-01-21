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Общество, Культура

Стали известны имена наставников в новом сезоне «Голос.Дети»

21 января 2018, 21:16

В предыдущем сезоне наставниками в певческом состязании были Нюша, Дима Билан и Валерий Меладзе.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). Валерий Меладзе, Пелагея и Баста станут наставниками в пятом сезоне проекта «Голос.Дети», сообщает РИА «Новости».

На конкурс были присланы 7 тыс. работ, и только 1 тыс. претендентов вошла в шорт-лист. Из них лишь 123 участника поднимутся на сцену для слепых прослушиваний. Наставники наберут в свои команды по 15 юных вокалистов.

В финале будут участвовать девять певцов, среди которых зрители России выберут одного победителя. Дмитрий Нагиев по-прежнему останется ведущим шоу.

В предыдущем сезоне наставниками в певческом состязании были Нюша, Дима Билан и Валерий Меладзе.

 

 


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