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Спорт

Валерий Белов: «Очень хороший матч для нас»

21 января 2018, 20:40

Наставник «Витязя» прокомментировал гостевую победу над «Ак Барсом».
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(Казань, 21 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:0) в Казани, подчеркнув хорошую игру своей команды в обороне.

«Очень хороший матч для нас. В последнее время мы много пропускали, поэтому важно было сыграть сегодня именно так в обороне. Много ребят сегодня было в составе, которые по ходу сезона мало играли. Сегодня у них была огромная самоотдача. Хотелось перед казанскими болельщиками достойно выглядеть в "Татнефть-арене". Побеждать всегда приятно, но особого разговора у нас не было. Был разговор, чтобы в концовке сезона сыграть хорошо», – заметил специалист.

«Приятно было вернуться в Казань, играть на этой арене. Это особенные чувства», – признался также Белов, работавший ранее главным тренером «Ак Барса». 


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