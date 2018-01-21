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Жертвами атаки террористов на отель в Кабуле стали 14 иностранцев

21 января 2018, 20:09

Всего жертвами нападения стали минимум 18 человек.
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(Казань, 21 января, «Татар-информ»). В результате произошедшей сегодня утром атаки террористов на отель Intercontinental в Кабуле погибли 18 человек. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на городскую полицию.

Среди погибших – четыре гражданина Афганистана и 14 иностранцев. Это девять граждан Украины и по одному – Германии, Греции и Казахстана (еще двое погибших не опознаны).

В частности, жертвами нападения стали несколько сотрудников афганской авиакомпании Kam Air, а судьба еще нескольких неизвестна.

Гибель шестерых украинцев в результате атаки подтвердил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter’е.

Ранее телеканал ToloNews рассказал о 43 жертвах террористического акта в Кабуле. В ходе контртеррористической операции в отеле афганские силовики уничтожили троих террористов.


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