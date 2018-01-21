Жертвами атаки террористов на отель в Кабуле стали 14 иностранцев

(Казань, 21 января, «Татар-информ»). В результате произошедшей сегодня утром атаки террористов на отель Intercontinental в Кабуле погибли 18 человек. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на городскую полицию.

Среди погибших – четыре гражданина Афганистана и 14 иностранцев. Это девять граждан Украины и по одному – Германии, Греции и Казахстана (еще двое погибших не опознаны).

В частности, жертвами нападения стали несколько сотрудников афганской авиакомпании Kam Air, а судьба еще нескольких неизвестна.

Гибель шестерых украинцев в результате атаки подтвердил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter’е.

Доповів Президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 21, 2018

Ранее телеканал ToloNews рассказал о 43 жертвах террористического акта в Кабуле. В ходе контртеррористической операции в отеле афганские силовики уничтожили троих террористов.