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Туомас Саммелвуо: «Казань, как всегда, переиграла нас на подаче»

21 января 2018, 19:41

Наставник «Кузбасса» подвел итог проигранного матча против казанского «Зенита».
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(Казань, 21 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо после поражения от казанского «Зенита» в чемпионате России подчеркнул, что его команда не преуспела в атаке и плохо сыграла на приеме.

«Мы третий раз играем с Казанью, и в этом матче атака у них составила 45 процентов – это наша хорошая работа. Но мы в атаке не преуспели: 12 ошибок и 12 блоков, в такой ситуации сложно играть. Как всегда, Казань переиграла нас на подаче, а мы плохо сыграли на приеме», – констатировал он.

«Ильиных и Полетаев не попали в игру? Сложно сказать. Витя (Полетаев – прим. Т-и) – 48 процентов в атаке, неплохо, но шесть блоков на нем. Соперник хорошо разобрал нашу игру – у нас второй доигровщик в четвертой зоне сыграл не очень хорошо, поэтому они ставили блок только во второй зоне. В четвертой зоне нам было тяжело, кроме Подлесных. Сразу после игры сложно сказать, было ли что-то позитивное в наших действиях. Мы разберем игру и сделаем выводы», – добавил Саммелвуо.

В 20-м туре российской Суперлиги «Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс» в четырех партиях. Самыми результативными игроками матча стали диагональные команд Максим Михайлов и Виктор Полетаев – они набрали по 16 очков. 


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